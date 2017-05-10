بلجيكا تدرس وقف بيع أسلحة للسعودية

أعلنت أحزاب الأغلبية الاتحادية البلجيكية عن استعدادها لفرض حظر على صادرات الأسلحة المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية محلية.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser/Files أكبر صفقة تصدير للسلاح التركي تتحضر إلى وجهتها نحو السعودية

وكتبت صحيفة "لوسوار" أن حزب الخضر البلجيكي يقوم بإعداد قرار يقضي بتعليق جميع العلاقات التجارية مع السعودية إضافة إلى تحليل التدفقات المالية من وإلى الرياض.

وفي حين أن الأغلبية البرلمانية تنأى بنفسها عن هذا الاقتراح، إلا أنها طلبت من بروكسل تجهيز دراسة معمقة يتم فيها وضع تقييم للعلاقات التجارية والدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية من جديد.

وفي الوقت نفسه، اقترحت الأغلبية وضع حد لتجارة الأسلحة والمعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام مع المملكة العربية السعودية. ويمكن أيضاً أن يتم إرسال هذا الاقتراح كطلب ليتم تعميمه على مستوى أوروبا والأمم المتحدة كي يكون بمثابة اتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أفضل زبائن شركة "والون" لصناعة الأسلحة، وأيضاً شركة "FN هيرستال"، الرائدة عالمياً في صناعة الأسلحة الخفيفة.

النائب في البرلمان البلجيكي جورج داليمان قال: ينبغي النظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها دولة خطيرة من الناحية الأمنية، سيما في ضوء دورها المزعوم في انتشار السلفية…لذلك يمكن أن يتم التصويت على الوثيقة خلال الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديلات.

اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.