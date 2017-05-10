سوريا تنال المرتبة الأولى بين الدول الأكثر دموية في العالم

حلت المكسيك في المرتبة الثانية من حيث معدلات القتل بسبب الجرائم التي ترتكبها عصابات المخدرات، بحسب تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي أشار إلى أنها حلت الثانية عالمياً بعد سوريا العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي نقلته "قناة الجديد"، أن 23 ألف جريمة قتل ارتكبت في المكسيك خلال عام 2016 في حين أدت الحرب في سوريا إلى مقتل نحو 60 ألفاً.

وقال أنطونيو سامبايو، الباحث في المعهد المختص في شؤون الأمن والنزاعات ومقره لندن "من النادر جداً أن يصل العنف الإجرامي إلى مستوى قريب من النزاع المسلح. ولكن ذلك يحدث في المثلث الشمالي في أميركا الوسطى، أي في كل من هندوراس، غواتيمالا، السلفادور وخصوصا في المكسيك.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الدول الثلاث في أميركا الوسطى انخفاضاً في الجرائم المرتكبة إلا أن معدل الجريمة ازداد بنسبة 11 بالمئة في المكسيك العام الماضي.

وبرّر سامبايو ارتفاع مستوى العنف في المكسيك إلى إعلان الرئيس السابق فيليب كالديرون في كانون الأول/ ديسمبر 2006 "الحرب على المخدرات" في محاولة للقضاء على العصابات.

ولكن النزاع أدى الى أوضاع مُزرية في المكسيك حيث قتل 105 آلاف شخص في جرائم متعمدة منذ تلك الفترة حتى تشرين الثاني 2012".

وعالمياً، انخفضت أعداد قتلى النزاعات من 167 ألفاً عام 2015 إلى 157 ألفاً العام الماضي، وفقاً لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

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