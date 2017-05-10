ترامب: القتل المروع في سوريا يجب أن يتوقف والكل يعمل من أجل هذا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى لقاء جيدا جدا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، 10 مايو/ أيار.

© REUTERS/ Joshua Roberts ماذا قال ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة عزله اللاذعة

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف ترامب عقب لقائه لافروف في واشنطن، اليوم أنه:

يتوجب على الجميع العمل لوقف العنف في سوريا.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أنه بحث مع الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي تعاون موسكو وواشنطن على الساحة الدولية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات في واشنطن:

بحثنا قبل كل شيء تعاوننا على الساحة الدولية، وتم التأكيد أنه على الرغم من الصعوبات فإن بلدينا قادرين ويجب عليهما المساعدة في حل المشاكل الرئيسية على الساحة الدولية سوية.

وكان مسؤول أمريكي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن البيت الأبيض وافق على إمداد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا بالسلاح لدعم عملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم "داعش" الإرهابي، رغم معارضة أنقرة، حليفة واشنطن، لتلك الخطوة.