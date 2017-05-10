دانفورد: الولايات المتحدة لم تقرر بعد المشاركة في تأمين مناطق خفض التوتر في سوريا

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، أن روسيا تريد مشاركة الولايات المتحدة في تأمين مناطق خفض التوتر في سوريا، ولكن القيادة الأمريكية لم تتخذ القرار في هذا الشأن بعد.

جاء في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية من إسرائيل حيث يتواجد جوزيف دانفورد، في زيارة هناك:

الروس يودون، أن تكون الولايات المتحدة جزءا من مجموعة البلدان المشاركة في منع نشوب الصراعات داخل سوريا، ولكن لم يتم اتخاذ القرار.

وأضاف دانفور، أن "عرض الروس في أستانا هذه المناطق لمنع نشوب الصراعات. لدينا عرضا من الروس، الذي يناقشه وزير الخارجية تيلرسون مع لافروف، وأفترض، أن يتم رفع هذه المسألة كذلك خلال اجتماع الرئيس ترامب مع لافروف ".

هذا واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء أربع مناطق خفض التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر، خلال المفاوضات في أستانا التي جرت يومي 3 و4 أيار/ مايو، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 6 أبريل/ مايو 2016.