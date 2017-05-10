الحكومة الفرنسية تستقيل بالكامل

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء 10 مايو/ أيار، إن الحكومة قدمت استقالتها بالكامل اليوم، وأنه طلب منها تسيير الأعمال حتى يتسلم الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون مهام منصبه ويتم تعيين حكومة جديدة.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky 92 بالمئة من مسلمي فرنسا صوتوا لصالح الرئيس ماكرون

أفادت وكالة "رويترز" إن استقالة الحكومة إجراء روتيني بعد أن صادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الفرنسية وأعلنت فوز ماكرون.

وكتب هولاند في خطاب موجه لرئيس الوزراء برنار كازنوف

أود أن تتولى الشؤون الجارية لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن يتولى إيمانويل ماكرون الفائز في انتخابات الرئاسة السلطة يوم الأحد، ولم يحدد ماكرون موعدا بعد لاختيار حكومة جديدة.