توجيه الاتهام لثلاث نساء من لندن بجرائم تتعلق بالإرهاب

قالت الشرطة البريطانية إنه تم اليوم الأربعاء توجيه الاتهام لثلاث نساء من لندن بينهن أم وابنتها بالإعداد لعمل إرهابي والتآمر على القتل.

وقالت شرطة العاصمة، بحسب وكالة "رويترز"، إن خولة البرغوثي البالغة 20 عاماً وهي من شمال غرب لندن، وريزلين بولار 21 عاماً من وسط لندن وأمها مينا ديتش 43 عاماً من جنوب غرب لندن ستعرضن على المحكمة يوم الخميس.

وجرى اعتقال النساء الثلاث الشهر الماضي.

يشار إلى أن بريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2014 وهو ما يعني أن احتمال وقوع هجوم لمتشددين مرجح بدرجة كبيرة.

اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.