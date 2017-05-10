اليهود والمسلمون قلقون من مساعي منع طقوس الختان وذبح المواشي

أعلن رئيس مجلس الحاخامية في أوروبا، والحاخام الأكبر لموسكو بنحاس غولدشميت، أن يهود ومسلمي الاتحاد الأوروبي يعملون على تطوير نظام مشترك للتعاون في مجال الحقوق الدينية .

© Sputnik. Aleksandr Polyakov المطالبة بحظر الختان في الدانمارك

موسكو — سبوتنيك. وقال غولدشميت لوكالة "سبوتنيك": لقد بدأنا الآن فقط العمل في إطار الفضاء الأوروبي. قمنا في فيينا بإنشاء اتحاد القادة الدينيين للمسلمين واليهود. نحاول تطوير نظام، بموجبه يمكننا أن نساعد بعضنا البعض".

وأضاف غولدشميت، الآن، يتعاون اليهود والمسلمون فقط على مستوى بعض الدول. وعملية تأسيس التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، هي في المرحلة الأولى.

وقد أعرب ممثلو الجاليات اليهودية والإسلامية مراراً عن قلقهم، بأنه في عدد من الدول يحظرون أو يسعون لمنع القيام ببعض الطقوس. ويحتج اليهود والمسلمون، على وجه الخصوص، ضد حظر الختان في النرويج وضد القانون البلجيكي، الذي يمنع المؤمنين من القيام بذبح المواشي وفقا للشعائر الدينية.

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