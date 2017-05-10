اليهود والمسلمون قلقون من مساعي منع طقوس الختان وذبح المواشي

وأضاف غولدشميت، الآن، يتعاون اليهود والمسلمون فقط على مستوى بعض الدول. وعملية تأسيس التعاون على مستوى الاتحاد الأوروبي، هي في المرحلة الأولى.
وقد أعرب ممثلو الجاليات اليهودية والإسلامية مراراً عن قلقهم، بأنه في عدد من الدول يحظرون أو يسعون لمنع القيام ببعض الطقوس. ويحتج اليهود والمسلمون، على وجه الخصوص، ضد حظر الختان في النرويج وضد القانون البلجيكي، الذي يمنع المؤمنين من القيام بذبح المواشي وفقا للشعائر الدينية.
اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)