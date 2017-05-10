المخابرات الأمريكية تنشئ مقرا لها في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، في بيان عن افتتاح مقر لها في كوريا الجنوبية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.

© REUTERS/ Lucas Jackson افعل ذلك ويمكنك أن تعيش...أمريكا تكشف عرضها النهائي لزعيم كوريا الشمالية

وجاء في البيان أن "المقر سيتعامل بشكل وثيق مع كافة أجهزة الاستخبارات، وأجهزة الأمن القومي للولايات المتحدة بأكملها".

وكشف البيان، عن أن هدف المركز هو "استخدام كل الموارد والإمكانيات وقوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية".

وقال مدير المخابرات الأمريكية مايك بومبيو، إن "افتتاح المركز الكوري…يسمح لنا بدمج وتوجيه جهود وكالة الاستخبارات المركزية بشكل أكثر تحديداً، لمكافحة التهديدات الخطيرة لكوريا الشمالية على الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن هذا المركز "يعكس ديناميكية ومرونة جهاز الاستخبارات المركزية لمواجهة تحديات الأمن القومي".

يذكر أنه في مطلع شهر مايو/أيار، أكمل الجيش الأمريكي عملية نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية بذريعة التهديد الكوري الشمالي.