مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين(صور)

وغطى الإنهيار الأرضي أكثر من 60 منزلا في قرية شينمو النائية الواقعة في شمال سيتشوان. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء يصل طوله إلى كيلومترين من نهر قريب إضافة إلى 1.6 كيلومتر من طريق.
وأضافت الوكالة أن أكثر من ألف شخص يشاركون في جهود الإنقاذ من بينهم أكثر من 100 شخص من أعضاء الفرق الطبية.
ونقلت الوكالة عن مقر إدارة جهود الإنقاذ إنه تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض بحلول ليل السبت.
وقال تلفزيون الصين الرسمي إن فرق الإنقاذ تمكنت بحلول الظهيرة من إنقاذ زوجين ورضيعهما البالغ من العمر شهرين. ولا يزال طفل آخر لهما تحت الأنقاض.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة الشعب الرسمية استمرار جهود الإنقاذ مع الاستعانة بمصابيح مع حلول الليل. وقالت الصحيفة إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى شخصين يعتقدون أنهم سمعوا صوتهما تحت الأنقاض.
وأظهرت تقارير للتلفزيون الرسمي قرويين ورجال إنقاذ يهرعون عبر أكوام من الأوحال والصخور التي انزلقت من منحدر شاهق.
كما أظهرت لقطات تلفزيونية انزلاق كتل طينية لتغمر سيارة انحرفت عن الطريق وسكانا يساعدون الشرطة في سحب كتل صخرية بالحبال.
وقالت شينخوا إن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.
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