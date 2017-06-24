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04:49 26 يونيو/ حزيران 2017
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    عناصر البحث والإنقاذ من الصين قبل التوجه إلى نيبال

    مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين(صور)

    © AFP 2017/ Stringer
    العالم
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    قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين وإن من المعتقد أن نحو 100 ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض ويخشى أنهم لقوا حتفهم أيضا، بحسب ما صرحت وكالة "رويترز".

    وغطى الإنهيار الأرضي أكثر من 60 منزلا في قرية شينمو النائية الواقعة في شمال سيتشوان. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء يصل طوله إلى كيلومترين من نهر قريب إضافة إلى 1.6 كيلومتر من طريق.

    زلزال نيبال
    © AFP 2017/ Prakash Mathema
    قرية جبلية في الصين تدفن تحت الأنقاض

    وأضافت الوكالة أن أكثر من ألف شخص يشاركون في جهود الإنقاذ من بينهم أكثر من 100 شخص من أعضاء الفرق الطبية.

    الناس يبحثون عن الناجين في الصين
    © REUTERS/ Stringer
    الناس يبحثون عن الناجين في الصين

     

     

    ونقلت الوكالة عن مقر إدارة جهود الإنقاذ إنه تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض بحلول ليل السبت.

    وقال تلفزيون الصين الرسمي إن فرق الإنقاذ تمكنت بحلول الظهيرة من إنقاذ زوجين ورضيعهما البالغ من العمر شهرين. ولا يزال طفل آخر لهما تحت الأنقاض.

    وأظهرت صور نشرتها صحيفة الشعب الرسمية استمرار جهود الإنقاذ مع الاستعانة بمصابيح مع حلول الليل. وقالت الصحيفة إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى شخصين يعتقدون أنهم سمعوا صوتهما تحت الأنقاض.

    وأظهرت تقارير للتلفزيون الرسمي قرويين ورجال إنقاذ يهرعون عبر أكوام من الأوحال والصخور التي انزلقت من منحدر شاهق.

    الناس يبحثون عن الناجين في الصين
    © REUTERS/ China Daily
    الناس يبحثون عن الناجين في الصين
    الناس يبحثون عن الناجين في الصين
    © REUTERS/ Stringer
    الناس يبحثون عن الناجين في الصين

    كما أظهرت لقطات تلفزيونية انزلاق كتل طينية لتغمر سيارة انحرفت عن الطريق وسكانا يساعدون الشرطة في سحب كتل صخرية بالحبال.

    وقالت شينخوا إن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.

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    الكلمات الدلالية:
    إنقاذ, إنهيار, الصين
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