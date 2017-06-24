مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين(صور)

وغطى الإنهيار الأرضي أكثر من 60 منزلا في قرية شينمو النائية الواقعة في شمال سيتشوان. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء يصل طوله إلى كيلومترين من نهر قريب إضافة إلى 1.6 كيلومتر من طريق.

© AFP 2017/ Prakash Mathema قرية جبلية في الصين تدفن تحت الأنقاض

وأضافت الوكالة أن أكثر من ألف شخص يشاركون في جهود الإنقاذ من بينهم أكثر من 100 شخص من أعضاء الفرق الطبية.

© REUTERS/ Stringer الناس يبحثون عن الناجين في الصين

ونقلت الوكالة عن مقر إدارة جهود الإنقاذ إنه تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض بحلول ليل السبت.

وقال تلفزيون الصين الرسمي إن فرق الإنقاذ تمكنت بحلول الظهيرة من إنقاذ زوجين ورضيعهما البالغ من العمر شهرين. ولا يزال طفل آخر لهما تحت الأنقاض.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة الشعب الرسمية استمرار جهود الإنقاذ مع الاستعانة بمصابيح مع حلول الليل. وقالت الصحيفة إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى شخصين يعتقدون أنهم سمعوا صوتهما تحت الأنقاض.

وأظهرت تقارير للتلفزيون الرسمي قرويين ورجال إنقاذ يهرعون عبر أكوام من الأوحال والصخور التي انزلقت من منحدر شاهق.

© REUTERS/ China Daily الناس يبحثون عن الناجين في الصين

© REUTERS/ Stringer الناس يبحثون عن الناجين في الصين

كما أظهرت لقطات تلفزيونية انزلاق كتل طينية لتغمر سيارة انحرفت عن الطريق وسكانا يساعدون الشرطة في سحب كتل صخرية بالحبال.

وقالت شينخوا إن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.