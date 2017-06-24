إعصار يتلف طائرتين أمريكيتين مضادتين للأسلحة النووية

© Sputnik. Alexander Kovalev هبوط اضطراري لمقاتلة "اف 16" الأمريكية في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي في إيطاليا وبحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»، فإن سلاح الجو الأمريكي يمتلك أربع طائرت من نوع «يوم القيامة» وهي طائرات مصنوعة خصيصا لمقاومة الحرارة المنبعثة من الانفجارات النووية.





وصنعت هذه الطائرات في سبعينيات القرن الماضي خلال الحرب الباردة، وتعد مركز قيادة محمولة جوا وبإمكانها التزود بالوقود أثناء الطيران، كما يمكنها مواصلة الطيران بشكل متواصل لعدة أيام في أوقات الأزمات، وهي محصنة ضد النبض الكهرومغناطيسي الناجم عن انفجار نووي وضد الانفجارات الحرارية.





وبحسب الإعلان الأمريكي فإن الطائرتان وهما من نوع "اي4-بي بوينغ 747 اس" تعرضتا للأضرار جراء الإعصار في الـ16 يونيو الجاري، وأكد على أن سبع طائرات استطلاع من طراز "ار سي-135" تعرضوا أيضا لأضرار طفيفة فيما تحتاج طائرة ثامنة لمعاينة.





ويستخدم طائرات "اي4-بي" في تنقلات وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيوش الأمريكية حول العالم، وتملك هذه الطائرات نظاما متطورا للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تؤمن للقادة القدرة على الاتصال حول العالم عبر مركز قيادة العمليات المحمول جوا.