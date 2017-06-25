نتنياهو يهدد: سنرد بكل قوة على أي استهداف لأراضينا

© مكتب دمشق سقوط عدة قذائف صاروخية في هضبة الجولان داخل الحدود الإسرائيلية وأضاف نتنياهو في كلمة مسجلة، يوم السبت: "لن نقبل بإطلاق نار متقطر أو بانزلاق النيران إلى أراضينا من أي جبهة ".





وقصف سلاح الجو الإسرائيلي عصر السبت عدة أهداف شمال هضبة الجولان في ريف القنيطرة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعاً ودبابتين للجيش النظامي السوري.





وجاء القصف رداً على سقوط قرابة 10 قذائف صاروخية في شمال هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تم قصف الأماكن التي اطلقت منها القذائف، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.





وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي لـ "سبوتنيك": "ينظر جيش الدفاع بخطورة ولن يقبل باية محاولة للمس بسيادة دولة اسرائيل ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري في أراضيه ".





وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي نقل احتجاجا شديد اللهجة الى قوات حفظ السلام في أعقاب سقوط القذائف داخل الحدود الإسرائيلية من هضبة الجولان.





وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من جميع المدنيين والمزارعين في المنطقة بإخلائها عقب سقوط قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.