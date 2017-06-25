مقتل ما لا يقل عن 11 عاملا في انفجار بمنجم فحم بكولومبيا

© AP Photo/ Colombian Army عدد قتلى الانهيارات الأرضية في كولومبيا يرتفع إلى 273 قتيلا (فيديو) وقالت الحكومة في بيان "العدد الإجمالي بشكل جزئي هو 11 قتيلا ومصاب واحد واثنان مازالا محاصرين."





ووقع الانفجار يوم الجمعة في بلدة كوكونوبا بإقليم كونديناماركا حيث ينتشر النشاط غير القانوني لاستخراج الفحم من باطن الأرض وتقع بسببه حوادث عديدة.





وكولومبيا هي خامس أكبر دولة مصدرة للفحم في العالم.