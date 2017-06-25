أردوغان يفقد الوعي أثناء صلاة العيد في المسجد... والسبب

ووفقا للصحيفة، شعر أردوغان بالمرض، صباح اليوم الأحد، أثناء تأديته لصلاة العيد.

وقال أردوغان "شعرت بالسوء بسبب ارتفاع الضغط المرتبط بمرض السكري". وأضاف "أنا الآن بخير".

President Erdoğan says he is well after suffering health problem during Eid prayers https://t.co/VXpKbSOvf7 pic.twitter.com/7ZXob1X9O1 — Hürriyet Daily News (@HDNER) June 25, 2017

وأضافت الصحيفة "عندما أغمي على الرئيس التركي، هرع الحراس إليه ومن ثم الأطباء، ولم يسمح للصحفيين بالاقتراب والدخول إلى المسجد، وبعدها إلتقى أردوغان مع الصحفيين بعد انتهاء الصلاة".