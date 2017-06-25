رسائل زعماء العالم إلى المسلمين في عيد الفطر

بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمر بوتين المسلمين الروس بمناسبة قدوم عيد الفطر، مشيرا إلى دورهم في الحفاظ على السلام وتعزيز الصداقة والتفاهم بين الشعبين، وفقا للدائرة الصحفية في الكرملين.

وقال الرئيس بوتين:

عيد الفطر يحمل حس أخلاقي عميق، ويجسد فرحة التجديد، وتطوير الذات، والرغبة في فعل الخير ومساعدة المحتاجين، كما أشار إلى موقف المسلمين الروس الغني بالتراث وتاريخ الأسلاف.

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وأضاف:

مشاركة المنظمات الإسلامية في الحياة الاجتماعية والثقافية للبلد في تنفيذ المبادرات الخيرية والوطنية، تستحق فائق الاحترام. كما أنني أؤكد على دورها في الحفاظ على السلم الأهلي والمصالحة، وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الناس.

ترامب

هنأ الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، المسلمين في العالم بحلول عيد الفطر، وجاء في رسالة التهنئة التي نشرها البيت الأبيض:

نيابة عن الشعب الأميركي، ميلانيا وأنا نوجه تحياتنا الحارة إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر، نتذكر خلال هذا العيد، أهمية الرحمة والتعاطف والإرادة الطيبة، ومع مسلمي العالم كله، تجدد الولايات المتحدة تمسكها بهذه القيم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عهد الرئيس الـ 42 للولايات المتحدة، بيل كلينتون، وللبيت الأبيض عادة إقامة فعاليات احتفالية أو مأدبة إفطار بمناسبة حلول عيد الفطر. وهذا العام لم يتم تنظيم اية فعاليات، وذكرت بعض وسائل الأعمال الأمريكية، أن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون رفض طلب مكتب الشؤون الدينية والعالمية بوزارة الخارجية لتنظيم حفلة.

سلمان

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت 24 يونيو/حزيران، رسالة قوية إلى السعوديين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهنأ العاهل السعودي في كلمة ألقاها نياة عنه وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، وبثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، السعوديين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس اليمني والرئيس السابق للمالديف ورئيس الوزراءاللبناني وأصحاب السمو وأصحاب الفضيلة والمعالي#واس#صور_واس pic.twitter.com/mryv6mJzP5 — واس (@spagov) June 25, 2017

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ودعا إلى أن يسود الأمن والاستقرار في العالم بأسره، بعدما عانى بصورة كبيرة من الإرهاب، خلال الفترة الماضية، وقال الملك سلمان في كلمته:

يعاني العالم اليوم من الإرهاب بشتى أَصنافه، وكافة ألوانه وأنماطه، فهو آفة هذا العصر، بما نتج عنه من فساد للسّكينة والسلام اللذين كانا يـخيمان على الـمجتمعات الآمنة.

وأضاف قائلا:

لقد هذب الإسلام النفس الإنسانية في كافة أحوالها، وجعل من العيد فرصة عظيمة للتواصل، وبث روح التسامح والألفة والتكافل بين أفراد الـمجتمع الإسلامي، حيث يجود فيه الغني على الفقير مما أنعم الله عليه من فضل، ويصفح المظلوم عمن ظلمه، ويصل ذو الرحم رحمه.

وأشار العاهل السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية، تفتح قبلها دوما لضيوف الرحمن، وأشرعت أبوابها لكل القادمين إليها، مضيفا "نحمد الله الذي أعاننا على القيام بهذا الدور في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يؤيد قطر ويقف في صفها تجاه المطالب الـ13 التي تقدمت بها دول عربية لحل الأزمة مع الدوحة.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها بعد صلاة عيد الفطر، نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر تمثل "عدم احترام" لتركيا، وأضاف إردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد، وقال:

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حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإنهم طلبهم أن تسحب تركيا قواتها من قطر عدم احترام لتركيا.

ووصف أردوغان الإجراءات التي اتخذها الدول المقاطعة ضد قطر بأنها "حصار غير شرعي"، معتبرا اياها تعديا على سيادة قطر، وأكد دعمه للرد القطري على الشروط المقدمة من قبل الدول المقاطعة.

العبادي

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في أول أيام عيد الفطر المبارك:

أن مرحلة مابعد الإرهاب ستكون منطلقاً لحياة جديدة للعراقيين، وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته شبكة رووداو الإعلامية، بأن العبادي هنأ العراقيين والأمة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، بالقول:

مع حلول ايام عيد الفطر المبارك وقرب انتصار قواتنا البطلة النهائي على عصابات داعش الإرهابية، أتقدم بخالص التهاني وأسمى التبريكات للعراقيين بكل مسمياتهم وألوانهم بهذه المناسبة، وأتمنى أن تعود على العراقيين دوماً بالخير والبركات وهم متحدون ضد أعدائهم ويستعدون لمرحلة مابعد الإرهاب التي ستكون منطلقاً لحياة جديدة مليئة بتطلعاتهم وأمنياتهم في بلد آمن وكريم.

وتابع العبادي:

أحيي مقاتلينا الأبطال وهم يكتبون آخر فصول معركة الشرف ضد داعش الإرهابي، داعياً من الله العلي القدير أن تكون أيام العراقيين جميعها أعياداً ومسرات، وكل عام والعراقيون ينعمون بالأمن والسلم والرخاء.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يتقدم بالتهاني والتبريكات للاسرة الصحفية بذكرى عيد الصحافة العراقية الثامن والاربعين بعد المائة. pic.twitter.com/8o5yrJMMe6 — PM Media Office (@IraqiPMO) June 15, 2017

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البشير

قال الرئيس السوداني عمر البشير ، إنه يتطلع أن يكون عيد الفطر المبارك، فاتحة خير لبلاده، وللأمة العربية والاسلامية ، حتى تنعم بالبركات وقد توحدت كلمتها والتأم شملها وتحقق أمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن البشير كلمة وجهها للأمة السودانية بحلول عيد الفطر، وأكد فيها على سعي حكومته الصادق لجمع أهل السودان على كلمة سواء.

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و أن الحوار الوطني الناجح أسس ذلك للتعافي السياسي والوئام الوطني، بإعلاء المقاصد العليا للدولة بما يضع بلادنا في مسارها الصحيح في مدارج التقدم والنماء،.وقال:

إننا عازمون على بلوغ هذا المبتغى بعون الله ومدده وتوفيقه.