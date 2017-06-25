مدير وكالة المخابرات المركزية: روسيا تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان لديه دليل على تدخل روسيا بالانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة، أجاب بالنفي.
والجدير بالذكر، أن الاستخبارات الأمريكية كانت قد اتهمت روسيا بالهجمات الالكترونية في فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات. كما تحدث الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية هذا العام عن هجمات إلكترونية روسية ضده.
ورفضت موسكو أكثر من مرة مثل هذه الاتهامات، وأكد كل من الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
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