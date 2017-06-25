رغم التهنئة...إدارة ترامب ترفض الاحتفال بعيد الفطر

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن ترامب ما قاله في بيان:

باسم الشعب الأمريكي، ميلانيا وأنا نرسل تحياتنا الحارة إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر، خلال هذا العيد نتذكر أهمية الرحمة والعطف والإحسان.

وأضاف الرئيس الأمريكي:

مع المسلمين في سائر أنحاء العالم تجدد الولايات المتحدة التزامها باحترام هذه القيم

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قد بدأ في عام 1996 تقليد استضافة حفل استقبال لمناسبة عيد الفطر، لكنّ وزير الخارجية الأمريكي الحالي ريكس تيلرسون، رفض طلبا تقدمت به إدارة الشؤون الدينية والدولية في وزارته لتنظيم حفل لمناسبة عيد الفطر.