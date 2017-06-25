فيديو مرعب لسقوط فتاة من الألعاب في مدينة الملاهي بنيويورك

وفي تفاصيل الحادث سقطت الشابة من الألعاب التي ترتفع عدة أقدام، حوالي الساعة الثامنة مساء، يوم السبت، بحسب ما نقلته صحيفة "جلينز ​​بوست ستار".

وأفاد التقرير إنه تم إيقاف مشغل الركوب بعد تلقي إذاعة لاسلكية من موظفي المتنزه بأن الراكبة الشابة كانت في حالة اضطراب نفسي.

وتعالت الأصوات، "عنقها عالق".

فجأة، صاح أحدهم: "سيلقطونها!" وسقطت الفتاة من السيارة ومجموعة من الناس التقطتها على الفور وبعد ذلك اندلعت هتافات في الحشد.

وذكرت الأنباء أن الفتاة، فى حالة مستقرة، وليس هناك معلومات عن إصابات خطيرة.

وأضافت الصحيفة أنه يتم علاج رجل يبلغ من العمر 47 عاما، الذي ساعد في التقاط المراهقة، فى مستشفى جلينز ​​فولز لإصابته في منطقة الظهر.

بدورهم قام المحققون بتفتيش سيارة الركوب التي كانت فيها الفتاة وتقرر أن كل شيء يعمل بشكل سليم.

وقالت المتحدثة باسم مدينة الملاهي جيسيكا هانسن لصحيفة "بوست ستار" في رسالة بالبريد الالكتروني "أن سلامة وأمن ضيوفنا هي أولويتنا القصوى". "هذا ولا يبدو أن هناك أي خلل في الركوب، ولكنا أغلقنا الاستعراض في الوقت الحالي".