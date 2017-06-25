أميركا تقول إن هناك مجالات مهمة تضع أساساً لحوار يؤدي إلى حل لأزمة الخليج

واشنطن، سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، أن بعض المطالب التي قدمتها الدول العربية "المقاطعة" لقطر، يمكن أن تصبح أساس للحوار وحل الأزمة الدبلوماسية بين الأطراف.وجاء في بيان خطي لتيليرسون، أن "قطر بدأت بالنظر بدقة وتقييم عدد من الشروط التي قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات. ومع أنه سيكون من الصعب جدا على قر تنفيذ بعض العناصر، هناك مجال واسع يشكل أساسا لاستمرار الحوار الذي سيفضي للحل".وأضاف تيلرسون: "الخطوة البناءة التالية، هي أن تجتمع كل الدول وأن تستمر بالحديث. نرى أن شركاؤنا وحلفاؤنا أقوى عندما يعملون سوية للوصول إلى هدف واحد. جميعنا متفقون أن هذا الهدف هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف. تستطيع كل دولة أن تسهم بدورها في هذه الجهود".