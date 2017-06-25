في أول أيام العيد...قتل رجل للاشتباه في حيازته لحم بقر

وذبح الأبقار محظور في معظم ولايات الهند التي يعتبر غالبية سكانها الهندوس أن البقرة حيوان مقدس.

لكن المتشددين الهندوس وجماعات حماية الأبقار شرعوا في تطبيق القانون بأنفسهم منذ تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية السلطة في 2014.

وحسب "رويترز" فإنه مساء يوم الخميس قتل جنيد خان (16 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون في شجار نشب داخل قطار بعد قليل من مغادرته دلهي متجها إلى بلدة ماثورا الشمالية.

وقال ضابط الشرطة كمال ديب جويال إن الشجار بدأ بسبب خلاف على المقاعد في القطار. واتهمت مجموعة من أكثر من عشرة أشخاص جنيد وعائلته التي كانت عائدة لمنزلها بعد شراء مستلزمات العيد بأنهم يحملون لحم أبقار في حقائبهم.

وقال شاكر شقيق جنيد لقناة "سي.إن.إن-نيوز 18" التلفزيونية "بدأوا في الإساءة إلينا وقالوا إننا مسلمون وخونة. قالوا إن علينا العودة إلى باكستان".

وقال جويال إن الشرطة ألقت القبض على أحد المهاجمين وجاري البحث عن باقي المجموعة.

والهجوم هو الأحدث ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة ويأتي مع أول أيام عيد الفطر.