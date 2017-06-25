بوروشينكو: الحديث لا يدور الآن عن تزويد واشنطن أسلحة فتاكة لأوكرانيا بل عن أسلحة دفاعية

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko بوروشينكو يدعو بوتين للعيش في القرم

موسكو، سبوتنيك. وقال الرئيس لقناة "أوكرانيا": "خلال الاجتماع مع وزير الدفاع الأميركي، وهو ما تم تأكيده في اجتماع البيت الأبيض، أن قضية تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، يمكن أن تحل خلال العام المالي الجاري".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله بأن يقوم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بزيارة رسمية إلى البلاد في غضون شهرين أو ثلاثة.

وأضاف الرئيس: " بما يتعلق باتفاق الدفاع، لدينا اتفاقية متفق عليها عملياً. نحن ننتظر خلال شهرين-ثلاثة زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى أوكرانيا، آمل أن يتمم توقيع الاتفاق بهذا الصدد خلال الزيارة"

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون سيتوجه لزيارة كييف في تموز/يوليو القادم.

وأضاف بوروشينكو " نحن نتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأميركي تيلرسون في تموز/يوليو بزيارة إلى كييف، حيث سيتم مواصلة مشاريعنا التي بدأت في واشنطن"

يذكر، أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. في 19 من الشهر الجاري، وقد التقى خلال الزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايكل بنس ووزير الدفاع جيمس ماتيس