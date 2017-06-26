إيران تلغي تأشيرة دخول الروس لأراضيها

© AFP 2017/ IHLAS NEWS AGENCY ارتفاع أعداد السائحين الروس في تركيا بنسبة 5000 %

وبحسب بيان نشرته الحكومة الإيرانية الأحد، على موقعها الإلكتروني، فإن «مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزارة الخارجية قرر السماح بإقامة نظام السفر دون تأشيرات، على أساس التبادل، لمجموعات من مواطني كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية».