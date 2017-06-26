إجلاء سكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حريق غابات (فيديو)

وأكدت إدارة قائد شرطة منطقة لوس أنجلوس في بيان إن الحريق شب في ساعة مبكرة من بعد الظهر، إثر حدوث تصادم مروري أدى إلى اشتعال النار في شجرة.

وذكرت إدارة الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس أن الحريق امتد ليشمل نحو 800 فدان، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء نحو نصف الحريق بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت إن حجم الحريق في هذه المرحلة تقلص بواقع نحو 50 فدانا.

وأظهرت صورة نشرها مسؤولو الإطفاء على "تويتر" تصاعد عمودين ضخمين من الدخان في سفوح جبال سان غابرييل.

Video shows California residents using pool water to battle flames threatening homes just north of Los Angeles. https://t.co/tSU4x3HTZe pic.twitter.com/cU3avHhjSG — ABC News (@ABC) June 26, 2017

وقالت إدارة قائد شرطة منطقة لوس أنجلوس إن السلطات أصدرت أوامر إجلاء إجبارية للسكان في بعض المناطق التي يهددها الحريق، على الرغم من أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين شملتهم الأوامر.