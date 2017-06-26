اللحظات الأخيرة لغرق السفينة الكولومبية (صور+فيديو)

وأظهر تسجيل مصور ، نقلته صحيفة "الصن" البريطانية، اللحظات المأساوية الأخيرة لحادث غرق مركب"ألميرانتي"، في بلدة غواتاب السياحية الشهيرة شمالي غربي كولومبيا.

وشوهد السائحون وهم يصعدون للطوابق العليا من السفينة في محاولة للبقاء على قيد الحياة، بينما كانت تغرق في المياه، وقد تحركت من حولها قوارب صغيرة لإنقاذ من كانوا على متنها.

وقال أحد الناجين إن "الذين كانوا في الطابقين الأول والثاني غرقوا على الفور"، وأضاف "كان القارب يغرق وكل ما يمكن أن نفعله هو الصراخ وطلب المساعدة".

وتحركت طائرات إنقاذ إلى مكان الحادث، وقال سلاح الجو في كولومبيا في بيان، إن "طائراتنا وأطقمها على أهبة الاستعداد لإخلاء وإنقاذ من كانوا على متن السفينة، ويحتاجون إلى مساعدة فورية"، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى الشاطئ المقابل لمنطقة غرق السفينة، لتمكين رجال الطوارئ والإنقاذ والإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث القيام بمهامهم.

#Latest on Colombian boat sinking:

— Colombian President Juan Manuel Santos revises down death toll to 6

— 31 still missing pic.twitter.com/Qmk1ngGOwv — CGTN (@CGTNOfficial) June 26, 2017

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