إعلام: أمريكا تنوي عن طريق مجلس الأمن تشريع "غزو" دول أخرى

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON مجلس الأمن يستعد لتعيين لبناني مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا لكوبلر

يقول المحلل العسكري أنتون لافروف إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بشكل رسمي بأي عمل عسكري سري على أراض أجنبية دون إعلان حالة الحرب. وفي عام 2001، قام المحامون الخاصون بالجيش الأمريكي بإيجاد ثغرة تمكنهم من تخطي هذه العقبة. ولذلك تقوم الولايات المتحدة اليوم بعمليات عسكرية على أراضي دول أخرى، حيث توجد تلك التنظيمات الإرهابية".

وحسب مصادر دبلوماسية، اعترضت روسيا وعدد من الدول على الاقتراحات الأمريكية.

ووفقا للمصدر، أهم معارضي هذا الاقتراح هي مصر التي تقاتل تنظيم "القاعدة" في سيناء، وتعتبر هذا الاقتراح بمثابة اعتراف بعدم فعالية السلطات المصرية بمقاتلة التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية.