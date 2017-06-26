خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب

وتشير الوكالة إلى وجود خلافات عميقة داخل الإدارة الأمريكية بخصوص موقف الولايات المتحدة تجاه موسكو في ضوء تحقيق الوكالة الفيدرالية الأمريكية حول "علاقات ترامب مع روسيا".

ويرى بعض ممثلي الإدارة الأمريكية أنه يجب على واشنطن الابتعاد عن التعاون مع روسيا. مع ذلك، ترامب وعدد من ممثلي الإدارة يشيدون باللقاء الثنائي بين بوتين وترامب.

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC لقاء ترامب مع بوتين على هامش قمة "العشرين" في ألمانيا غير مستبعد

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه لا يستثني اللقاء بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين المقبلة التي ستجري في الفترة ما بين 7-8 يوليو/تموز، في مدينة غامبورغ الألمانية. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن تحضيرات للقاء بوتين وترامب لم تبدأ بعد وليس من المخطط إجراء أي لقاء في 7 يوليو/تموز.