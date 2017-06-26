ترامب يكشف علاقة زيارته إلى الرياض بقرار مقاطعة قطر

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه خلال زيارته للسعودية، قال للدول المشاركة في القمم إنه يجب ألا يستمروا في تمويل الإرهاب، وأن الملك السعودي أخذ ما قاله بجدية "الآن يحاربون دولا كانت تمول الإرهاب"، مؤكدا أن واشنطن لعبت دورا مهما في هذا الشأن.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "لن تترك هذه الأمم الغنية تمول الإرهاب الإسلامي المتطرف أو الإرهاب أيا كان نوعه".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتأثير هائل في هذا الشأن.

ووصف ترامب زيارته للسعودية بأنها رحلة تاريخية وملحمية، مشيدا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيارته كانت من "أعظم يومين في حياته".