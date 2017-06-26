الكرملين: الصيغة البروتوكولية للقاء بوتين وترامب على هامش "العشرين" غير مهمة

وأكد بيسكوف أن موسكو على الاستعداد لبحث الصيغة المناسبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

© AFP 2017/ DON EMMERT Natalia KOLESNIKOVA خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن احتمال لقاء يجمع الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة "العشرين" في ألمانيا.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في سياق رده على سؤال بهذا الشان "نحن لا نستبعد ذلك".

وفي تصريحات سابقة له، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يمكن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة الـ20 في هامبورغ.



