ترامب: أوباما لم يعمل شيئا تجاه روسيا آملا بفوز كلينتون

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريداته الجديدة، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حصل في عام 2016 على معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية" حول تدخل روسيا في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن أوباما كان على علم بتدخل روسيا ومع ذلك، لم يتخذ أي إجراءات بهذا الشأن.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017

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ووفقا لترامب، لم يرغب أوباما أن يدهور العلاقات مع روسيا ويزعزع الاستقرار لأنه كان يعتقد أن هيلاري كلينتون ستفوز في الانتخابات وهي ستقوم بترتيب هذه الأمور بنفسها.

يذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تجري تحقيقا بشأن مزاعم التدخل الروسي المحتمل ومحاولات للتأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2016.