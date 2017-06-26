المحكمة العليا الأمريكية تجيز أجزاء من حظر السفر الذي أصدره ترامب

© REUTERS/ Jim Lo Scalzo/Pool ترامب عازم على قانون حظر السفر لهذه البلدان

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر.

ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من آذار/ مارس أثناء نظر القضية.

وقالت أيضا إنها ستسمح جزئياً بتنفيذ حظر مدته 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وكان الأمر التنفيذي فرض حظراً مدته 90 يوماً على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظراً آخر مدته 120 يوماً على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى.

وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار/ مارس.

والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأمريكية في 14 حزيران / يونيو.