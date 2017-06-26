ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الهجرة "نجاح باهر" لسياسة الأمن الوطنية

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب فى بيان: "إن قرار المحكمة العليا الذي صدر بالإجماع اليوم يعد انتصاراً واضحاً لأمننا الوطنى".

وتابع قائلاً: "إنه يسمح بتعليق السفر للدول الست المعرضة للإرهاب ويجعل عملية وقف اللجوء ذو فعالية أكثر".