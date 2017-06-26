ترامب: روسيا ودول أخرى يمكن أن تكون متورطة في التدخل بالانتخابات الأمريكية

© Sputnik. ALEXEY FILIPPOV ترامب يعد بالتحقيق في "تزوير" الانتخابات الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن روسيا وعدد من الدول الأخرى كان من الممكن أن تكون متورطة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.وقال سبايسر مجيباً عن سؤال في هذا الصدد: "روسيا وعدد من الدول الأخرى يمكن أن تكون متورطة".

وكانت واشنطن، قد وجهت اتهامات، في وقت سابق، لموسكو بقرصنة مواقع لمنظمات سياسية وأنظمة انتخابية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "عمليات السرقة والقرصنة هذه تهدف إلى التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية في ذروة الحملة الانتخابية".

وفي وقت سابق اتهمت حملة كلينتون، روسيا بالوقوف وراء قرصنة الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع ويكيليكس. غير أن الكرملين نفى هذه الاتهامات معتبراً أنها غير منطقية فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما احتمال سعي روسيا إلى ترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات.

وردت روسيا على الاتهامات الأمريكية واعتبرتها "هراء"، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "موقعنا الإلكتروني يتعرض لعشرات الآلاف من الهجمات من جانب متسللين كل يوم".