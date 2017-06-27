ترامب يدعو إلى "التصدي السريع" لبرنامج كوريا الشمالية النووي

كما شكر ترامب الهند على "انضمامها إلى تطبيق عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية".
وقد أكد الرئيس الأمريكى أن وقف برنامج أسلحة بيونغ يانغ هو أهم أولويات السياسة الخارجية.
وعلى الرغم من الإدانة والعقوبات الدولية، تمتلك كوريا الشمالية ترسانة نووية صغيرة وتقوم بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية تهدد اليابان وكوريا الجنوبية، ويمكن أن تصل في يوم واحد إلى بعض المدن الأمريكية.
تجدر الاشارة إلى أن واشنطن لديها 28 ألف جندى منتشرين فى كوريا الجنوبية وأسطول بحري في المنطقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)