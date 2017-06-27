الرئيس البرازيلي متهم رسميا بالفساد

YouTube.com المحكمة العليا في البرازيل ترفض إقالة الرئيس تامر وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان فهذا هو أول اتهام يوجه للرئيس البرازيلي بالفساد غير أنه يتوقع أن تكون هناك سلسلة اتهامات ستوجه في الأسابيع القادمة ضد الرئيس الذي لا يحظى بأي شعبية في البلاد.





وأرسل المدعي العام رودريجو جانوت الاتهام إلى المحكمة العليا وبموجب القانون البرازيلي فإنه يتعين أن يصوت مجلس النواب الآن على ما إذا كان سيسمح للمحكمة بمحاكمة رئيس في المنصب.





وأكد أعضاء البرلمان من كتلة تامر ثقتهم في أنهم يستطيعون حشد الأصوات اللازمة لعرقلة أغلبية الثلثين المطلوبة للمضي قدما في محاكمة، وبالتالي منع محاكمة الرئيس.