العثور على عشر مقابر جماعية في الكونغو

© REUTERS/ Kenny Katombe الأمم المتحدة: جيش الكونغو يستهدف النساء وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء فإن هذا الإعلان يرفع العدد الإجمالي للمقابر التي عثر عليها إلى 52 مقبرة في منطقة كاساي منذ بدأت مجموعة كاموينا نسابو تمردًا في أغسطس الماضي.





وكانت الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو، الأسبوع الماضي، أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في معارك بين قوات الأمن الحكومية ومجموعة كاموينا نسابو في منطقة كاساي منذ أكتوبر الماضي.





وقال ممثل الادعاء العسكري، الجنرال جوزيف بوندي، للصحفيين في العاصمة كينشاسا، إن مقاتلي كاموينا نسابو هم من يشتبه في أنهم تخلصوا من هذه الجثث في المقابر التي عثر عليها في إقليم كاساي، وأنهم قاموا بممارسة الإعدام بدون محاكمة ودفن الضحايا فيها.