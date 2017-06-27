ترامب ومودي يدعوان باكستان إلى منع استخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يدعو إلى "التصدي السريع" لبرنامج كوريا الشمالية النووي وجاء في البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات بين ترامب ومودي في واشنطن، والذي نشره البيت الأبيض، أن «الزعيمين دعيا باكستان إلى ضمان عدم استخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية على دول أخرى».





كما دان ترامب ومودي نشاط كوريا الشمالية المتعلق بإطلاق الصواريخ. وجاء في البيان أن «الزعيمين دانا بحزم الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية، مؤكدين على أن مواصلة البرامج النووية والصاروخية تمثل خطرا جديا على الأمن الإقليمي والنظام العالمي».





وكان موضوع مكافحة الإرهاب من بين أهم الملفات خلال مباحثات الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الهندي في واشنطن. واتفقت الولايات المتحدة والهند على تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.