سجن ممرضة مدى الحياة قتلت 8 مسنين

YouTube.com اتهام ممرضة بقتل ثمانية مرضى في دارين للمسنين بكندا وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية، فإن المحكمة قضت كذلك بعدم السماح بالإفراج المشروط عنها لمدة 25 عاما.





وأعترفت الممرضة إليزابيث ويتلاوفر بالجريمة التي أرتكبتها دون أن تبين الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.





وقامت ويتلاوفر بقتل خمس نساء وثلاثة رجال في بلدتي «وودستوك»، و«لندن» بإقليم اونتاريو خلال الفترة بين عامي 2007 و2014، وتراوحت أعمار القتلى بين 75 و96 عاما.





وأقرت المتهمة أمام المحكمة بأنها قتلت ضحاياها بالحقن بالإنسولين دون أي دواع طبية.





وأشارت هيئة الإذاعة الكندية إن ويتلاوفر اعتذرت لأسر الضحايا في المحكمة عن الجريمة التي ارتكبتها.