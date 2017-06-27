لاريجاني: الولايات المتحدة تتلاعب بالإرهاب ولا تحاربه

وقال لاريجاني خلال اجتماع رؤساء برلمانات أوراسيا بعاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن "هناك بلدان مثل الولايات المتحدة وبلدان إقليمية أخرى تدعي بأنها تحارب الإرهاب، ولكن في الوقت الحالي من الواضح أنها تدعم الإرهاب بمختلف الوسائل. وتتلاعب الولايات المتحدة بالإرهاب ولا تحاربه".





وأكد على ضرورة أن تعزز برلمانات أوراسيا محاربة الإرهاب والأمن.





وأضاف أن إيران "تدعم الأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية ضد الإرهاب، وتشدد على الدور الأساسي الذي يلعبه الشعب السوري الذي يجب أن يقرر مصيره بنفسه".





وتطرق رئيس البرلمان الإيراني إلى موضوع العقوبات الأميركية، وقال إن "قرار مجلس الشيوخ الأخير بفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد إيرانيين وروس نعتبره أن يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي، وتدل على عدم قانونية التدخل في شؤون دول أخرى"، داعيا إلى إيجاد آلية إقليمية لمنع اتخاذ مثل هذه القرارات.





يذكر أن الاجتماع لرؤساء برلمانات أوراسيا يعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سول بمشاركة ممثلي 26 دولة، بما فيها 3 دول أوروبية هي تشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا. ويشارك فيه أيضا وفد مجلس الدوما الروسي برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين.