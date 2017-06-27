وجود أوكرانيا قارب على الانتهاء

وتتوقع يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا سابقا، أن ينتهي وجود أوكرانيا إذا لم تشهد أوكرانيا انتخابات مبكرة لتغيير السلطة في أقرب وقت.

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وقالت يوليا تيموشينكو، وهي زعيمة حزب "باتكيفشينا" حالياً، أثناء زيارتها لمقاطعة لفوف في غرب أوكرانيا، إنه لن يبقى حجر على حجر في أوكرانيا إذا استمر الائتلاف الحاكم الحالي في ممارسة سياسته وتنفيذ إصلاحاته ومنها إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وإصلاح قطاع الصحة والسماح ببيع الأراضي الزراعية والغابات.

وستؤدي هذه الإصلاحات إلى انخفاض كبير في عدد السكان حتى يبلغ 10 ملايين نسمة، حسب تقديرات يوليا تيموشينكو.