ترامب: الولايات المتحدة أفضل مصنع للأسلحة في العالم

قال ترامب في أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الهندي "شكرا جزيلا لكم. وشكرا لشرائكم تلك المعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد يستطيع أن يصنع أسلحة بجودة الأسلحة الأمريكية، ولم يقترب أحد من الجودة الأمريكية بصناعة الأسلحة".

وكان قد أعلن القسم الإعلامي في وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم السماح ببيع طائرات نقل عسكرية للهند من نوع "إس — 17"، بالإضافة لـ4 محركات طائرات. وبلغت قيمة المشتريات العسكرية حوالي 366 مليون دولار.