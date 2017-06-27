استطلاع: العالم يعتمد على ترامب أقل من بوتين

وذكر الاستطلاع أن 27% من بين 4000 شخص يثقون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته ويعطونها تقييما إيجابيا، بينما يثق في ترامب 22% من المستطلعين.

وحصلت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على التقييم الأفضل من بين المستطلعين، حيث حصلت على نسبة 42%.