وزير الخارجية الألماني: نتوقع أن تلعب طهران دورا بناء في أزمة قطر

وحث غابرييل، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في برلين، "كل أطراف الأزمة القطرية على الانخراط في مفاوضات مباشرة وتجنب المزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن بعض الأطراف لها مصلحة مباشرة في تصعيد الأمور".

وأضاف غابرييل، "نقدر الوساطة التي تقوم بها الكويت ونأمل ونتوقع أن تلعب طهران دوراً بناء في أزمة قطر وفي المنطقة وبشكل عام".