وزير خارجية إيران: ما يفعله ترامب هدية للإرهابيين

وأضاف، ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، في برلين، أن "ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن هدية للإرهابيين".

وقال ظريف، "نأسف لأن المحكمة العليا أيدت تنفيذ قرار بمنع مسلمين من دخول الولايات المتحدة الأميركية، هذه سياسة خاطئة".