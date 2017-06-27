ترامب "يغرد" بطريقة ساخرة من "سي إن إن" ومن مصداقية قنوات أخرى

قام الرئيس الأمريكي بوضع صورة استبدل فيها الحرف الأول من اسم القناة بحرف آخر، ليتحول اسم الشبكة كليا الى اسم كاذب.

وتأتي "تغريدة" الرئيس الأمريكي هذه، بعد قيام القناة بفصل ثلاثة من مراسليها، بعد أن قاموا بنشر مواضيع تتعلق بالعلاقات المشبوهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا.

كما تم نشر مقال حول اجتماع ضم أنتوني سكاراموش مع كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي، لتقوم بعد ذلك القناة بإزالة هذا المقال.

وعلق في تغريدة أخرى عن مدى مصداقية قنوات أخرى في العمل الصحفي مثل، "إن بي سي" و"سي بي سي " و"أ بي سي".