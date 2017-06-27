واشنطن تحاول ردع دمشق عن استخدام الأسلحة الكيميائية

© AP Photo/ Andrew Harnik واشنطن: سنحدد مع روسيا مجالات التعاون المشترك

واشنطن — سبوتنيك. وقال فورد، اليوم الثلاثاء، متحدثا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "أفضل طريقة للتعامل مع ويلات استخدام الأسلحة الكيميائية — ردعها عن هذا، وهذا ما نحاول القيام به الآن".

وأشار المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، متحدثا عن التصريحات التي صدرت يوم أمس عن البيت الأبيض إلى أنه "من خلال القيام بذلك، نحن نرسل إشارة للشركاء الدبلوماسيين، تمنوا لنا الحظ، هذا أمر مهم للغاية".

كما قال مساعد الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان قريبا على تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

من جهة ثانية قال فورد، ردا على طلب وكالة"سبوتنيك" التعليق على تصريحات موسكو بشأن "خارطة الطريق" حول كوريا الشمالية: "نحن منفتحون على الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وخلص مساعد الرئيس ترامب، إلى التأكيد على أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على "تحديد المجالات" لمزيد من التعاون، "نحن سنعمل مع روسيا في المستقبل القريب على مثل هذه المسائل ككل".