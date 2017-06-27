تيلرسون يكشف أهم قضية في العالم

وجاء في تقرير للخارجية الأمريكية تم نشره اليوم الثلاثاء أن الاتجار بالبشر يعد واحدا من أهم قضايا العالم المعاصر التي تدمر العائلات والأسواق العالمية، وكذلك أسس القانون وتساعد على تطوير الجريمة الدولية الأمر الذي يهدد الأمن الاجتماعي والقومي.

ودرس التقرير الوضع المتعلق بالاتجار بالبشر في 187 دولة حول العالم منذ 1 أبريل/ نيسان 2016 حتى 31 مارس/ آذار 2017.

وأكد تيلرسون أهمية التعاون الدولي من أجل حل هذه القضية، وتعهد بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستواصل التعاون مع هيئات حقوق الإنسان في دول مختلفة.