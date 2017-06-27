أوكرانيا: جميع أنظمة التكنولوجيا تعمل بشكل طبيعي بموقع تشيرنوبيل

© AP Photo/ هجوم سيبراني واسع النطاق على شركات في روسيا وأوكرانيا

وقالت وكالة الأنباء الأكرانية الرسمية في بيان لها "إنه بسبب الانقطاع المؤقت لأنظمة ويندوز، يتم مراقبة الإشعاع فى الموقع الصناعى يدويا".

وأكد ممثل الوكالة لرويترز، إن الفحوص الإشعاعية على الأفراد الذين يدخلون المنطقة ويغادرونها تتم يدويا، في حين يجري رصد جميع الإشعاعات الأخرى بالطريقة العادية.

وأضافت الوكالة أن "جميع الأنظمة التكنولوجية للمحطة تعمل بشكل طبيعي".