ماكرون يتفق مع ترامب على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا

وأشار بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية "الإيليزيه" إلى أن ماكرون وجه الدعوة لترامب لحضور مناسبة يوم الباستيل في 14 تموز / يوليو القادم. بحسب رويترز.

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا رصدت نشاطاً في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيز، إن واشنطن رصدت استعدادات سورية فيما يبدو لهجوم محتمل بأسلحة كيميائية في مطار الشعيرات وهو نفس المطار الذي هاجمته واشنطن في نيسان /أبريل الماضي.