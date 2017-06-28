طائرة هليكوبتر تهاجم مبنى المحكمة العليا في فنزويلا (فيديو)

ونقلت قناة "أن تي أن 24" عن فيليغاس، قوله: إن "رجلا يحمل سلاحا، خطف طائرة هليكوبتر وهاجم المحكمة العليا".

بدوره، أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة هاجمت المحكمة العليا في كراكاس لكن القنبلة التي ألقيت على المبنى لم تنفجر.

وقال الرئيس (54 عاما) في التلفزيون الرسمي، إن القوات الخاصة الفنزويلية تلاحق "الإرهابيين" المسؤولين عن الهجوم.

ويواجه مادورو احتجاجات من المعارضة وبعض المنشقين من داخل حكومته منذ ثلاثة أشهر أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصا.

وتتركز الاحتجاجات حول خطة مادورو لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية وذلك لإعادة صياغة الدستور وهو ما تقول المعارضة إنه يتنافى مع قواعد الديمقراطية.

وحذر مادورو في وقت سابق من أنه قد يحمل هو وأنصاره السلاح إذا أطاحت المعارضة بحكومته الاشتراكية بالقوة.