إصابة 36 شخصا إثر خروج المترو عن القضبان في نيويورك (فيديو)

وقال متحدث باسم فرق الاطفاء لوكالة "فرانس برس"، إن الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط "A" قد ادى إلى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطتين رقم 135 و125.

وأضاف ان الحادث "استدعى نقل 36 شخصا إلى مستشفيات الحي، جميعهم اصاباتهم طفيفة".

New York City subway train derails, scaring passengers and injuring 34. https://t.co/2d9V5m7rUn pic.twitter.com/LALxrVG49x — AP Eastern U.S. (@APEastRegion) June 27, 2017

وأوضح المتحدث أن "الامر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف حتى تمكن الجميع من الصعود إلى السطح".

ولم يتضح في الحال سبب الحادث الذي ادى إلى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة.

Passengers evacuated from NYC subway train after wheel came off; 3 people being examined for minor smoke inhalation. https://t.co/YAO41xowTq pic.twitter.com/Lg7pg8Pqrt — ABC News (@ABC) June 27, 2017

وأكدت شركة "ام تي ايه" المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أن هناك "تحقيقا جاريا" لمعرفة ملابسات الحادث.