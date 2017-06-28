وزيرة الدفاع اليابانية لا تعتزم تقديم استقالتها عقب الفضيحة الانتخابية

© Sputnik. Natalia Seliverstova وزيرة الدفاع اليابانية تؤيد جميع خيارات أمريكا بشأن كوريا الشمالية

طوكيو — سبوتنيك وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد كشفت عن فضيحة انتخابية طلبت فيها الوزيرة دعم الناخبين.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية، عن الوزيرة، قولها حول مسألة تقديم استقالتها: "أمس قلت كل شيء لن استقيل".

وبموجب القانون الياباني فإن قوات الدفاع الذاتي "جيش اليابان"، يجب أن تتسم بالحياد السياسي.

وتراجعت إينادا عن تصريحاتها السابقة، التي طالبت فيها دعم الناخبين للحزب الديمقراطي الحر، وقالت خلال مؤتمر صحفي عقد دون ترتيب إنه ربما "أسيء فهم تصريحاتها السابقة".

ومن المقرر أن تجرى في 2 يوليو/تموز انتخابات محلية للعاصمة طوكيو، والتي ستكون بمثابة استفتاء على شعبية حاكم العاصمة، يوريكو كويكي، بعد عام من توليه المنصب، كما توصف تلك الانتخابات بأنه فرصة للناخبين في العاصمة للتعبير عن وجهات نظرهم تجاه حكومة، شينزو آبي.